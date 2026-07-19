Проведение президентских выборов на Украине является ключевым шагом для возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это перевыборы на Украине. Как вариант. Потому что, честно говоря, другого варианта — и не понятно, будет или нет. Один из вариантов — это что [президент Украины Владимир] Зеленский уйдет», — сказала депутат.

Журова добавила, что еще одним шагом являются действия российских войск. По ее словам, успехи в их продвижении могут сподвигнуть Украину к диалогу.

17 июля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что со стороны США сейчас нет предложений по урегулированию на Украине из-за противодействия западноевропейских лидеров. Есть «определенное давление» на американского лидера по этому вопросу, отметил депутат.

Ранее в МИД РФ указали на реальное положение Зеленского на Украине.