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Политика

В Госдуме раскрыли, почему США больше не предлагают варианты решения по Украине

Депутат Чепа: Европа противодействует реальным предложениям США по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Со стороны США сейчас нет предложений по урегулированию на Украине из-за противодействия западноевропейских лидеров. Есть «определенное давление» на президента Дональда Трампа по этому вопросу. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Недавно прошедший саммит НАТО активно показал заявления некоторых лидеров: уходящий британский премьер [Кир Стармер], [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [президент Франции Эммануэль] Макрон заявляли вещи, которые не совместимы с миром и ни с какой стороны не гарантируют безопасность России. О какой тогда безопасности, о каких переговорах может идти речь? Эти заявления никоим образом не направлены на решение проблемы [Украины]. Мы понимаем, что существует определенное давление и на Трампа», — сказал парламентарий.

Россия при этом рассчитывает на здравый смысл со стороны Запада, поскольку как в Европе, так и в США остаются политики и структуры, которые выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине.

Москва не будет отказывать от реальных предложений со стороны Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в США раскрыли условие для оттепели в отношениях с Россией.

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