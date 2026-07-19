Путин заявил, что россияне не забудут доблесть и отвагу военных КНДР

Граждане России никогда не забудут доблесть и отвагу военных КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, передает сайт Кремля.

«Еще раз хочу выразить признательность <...> за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. <...> Никогда не забудем их подвига», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия отметила государственными наградами отвагу, мужество и героизм северокорейских военных. По его словам, героев КНДР будут чтить в России наравне с соотечественниками.

Также в ходе встречи Путин передал «самый теплый привет» главе КНДР Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи при этом отметила, что северокорейский лидер недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на развитие отношений с РФ.

Помимо этого, президент России выразил признательность правительству КНДР за поддержку проведения специальной военной операции на Украине. Путин добавил, что высоко ценит глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.