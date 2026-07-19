ЛДПР предлагает временно остановить действие утильсбора на автомобили

ЛДПР выступила с инициативой приостановить действие утильсбора на авто до 1 января 2030 года для повышения доступности автомобилей и стабилизации цен на рынке авто. Пояснительная записке есть у «Газеты.Ru».

Как отметили представители партии, в последние несколько лет автомобильный рынок «испытывает значительное ценовое давление», что обусловлено рядом факторов: изменением логистических цепочек, удорожанием производства, колебанием валютных курсов, а также увеличением обязательных платежей, связанных с производством или ввозом транспортных средств.

«Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств, повысить доступность автомобилей для населения», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается приостановить действие утильсбора до 1 января 2030 года.

«Утилизационный сбор превратился в очередной способ отьема денег у населения. Сбор, введенный в 2012 году ради обеспечения последующей безопасной утилизации транспортных средств, сделал покупку собственной машины роскошью для большинства россиян. С каждым годом утильсбор становится только выше — с 1 января 2026 года ставки снова выросли на 10–20%. Кроме того, чем выше мощность и объем двигателя автомобиля, тем он больше. В результате некоторые модели подорожали на 1–1,5 млн рублей после уплаты всех сборов по новым правилам», — сказал «Газете.Ru» Леонид Слуцкий.

До этого директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первой половины 2026 года достигла 3,78 млн рублей, а подержанного — 1,36 млн рублей.

Ранее сообщалось о старте продаж пятиместного Tenet T8 в России по цене от 3 млн рублей.