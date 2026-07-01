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Автомобили

В России начались продажи пятиместного Tenet T8 по цене от 3 млн рублей

Tenet начал продажи в России пятиместной версии кроссовера T8 за 3 млн рублей
Tenet

Российский автомобильный бренд Tenet объявил о старте продаж новой пятиместной модификации флагманского кроссовера T8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АГР Холдинге». Стоимость новинки составляет от 3 млн рублей.

Пятиместная версия отличается увеличенным багажным отделением, объем которого варьируется от 889 до 1930 л.. Автомобиль оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод — передний. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 7,7 л на 100 км.

Покупателям доступны четыре варианта цвета кузова: глубокий черный, искрящийся белый, технологичный серый и изумрудный зеленый.

Бренд Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР Холдингом» совместно с китайской компанией Defetoo. Полномасштабное производство автомобилей стартовало 12 августа 2025 года на калужском предприятии «АГР Холдинг», где работают цеха сварки, окраски и сборки. Первой моделью на конвейере стал кроссовер Tenet T7, затем к нему присоединились T4 и T8.

До этого официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

Ранее сообщалось, что УАЗ хочет производить внедорожники в Пакистане.

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