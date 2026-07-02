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Из-за утильбсора за 10 лет средние цены на новые автомобили в РФ выросли на 107%

Цены на новые автомобили в России из-за утильсбора выросли в 2 раза за 10 лет
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первой половины 2026 года достигла 3,78 млн рублей, а подержанного — 1,36 млн рублей, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». За последние 10 лет цены на новые машины выросли на 107%, а на авто с пробегом — на 162%, рассказал в своем Telegram-канале директор агентства Сергей Целиков.

По его словам, почти не осталось новых автомобилей дешевле 1 млн рублей — их доля на классифайдах не превышает 2%, причем многие указанные цены — лишь маркетинговые. При этом более половины предложений на вторичном рынке (56,6%) стоят до 1 млн рублей, но в основном это старые машины с большими пробегами и техническими проблемами.

Основная масса новых авто (55,5%) продаеся в диапазоне от 2 до 4 млн рублей, еще 26,7% стоят дороже 4 млн. Среди подержанных автомобилей доля машин дороже 2 млн рублей не превышает 20%, а модели дороже 4 млн рублей занимают всего 5% рынка.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о старте продаж пятиместного Tenet T8 в России по цене от 3 млн рублей.

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