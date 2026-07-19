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Политика

В МИД России высказались о назначении нового премьера Украины

Мирошник: назначение нового премьера Украины говорит о перетасовке старой колоды
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский перетасовывает старую колоду политиков, о чем свидетельствует назначение Сергея Корецкого на пост премьер-министра республики. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») будет перетасовывать старую колоду, уже привлекая к власти не первых лиц, а вторых, третьих помощников, но, тем не менее, входящих в его партию лояльности… Корецкий — яркий персонаж в этом смысле», — сказал дипломат.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» написала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку страны к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

17 июля Мирошник заявил, что Зеленский сменой правительства пытается избавиться от «коррупционного следа» бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Посол добавил, что президент Украины подобными решениями также хочет избавиться от политического конкурента и «присмотра» со стороны Запада в лице бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Ранее эксперт раскрыл, выгодны ли России перестановки в правительстве Украины.

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