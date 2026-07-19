Если президент Украины Владимир Зеленский выведет войска республики с территории Донбасса, то конфликт можно будет завершить за 24 часа. Об этом ТАСС заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

«Важно отметить, что у нас идет достаточно уверенное наступление. Славянско-Краматорская агломерация уже находится в пределах видимости бойцов переднего края. Поэтому, кто бы чего ни говорил, мы возьмем эту часть Донбасса», — сказал академик.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. По его словам, войска РФ ведут наступление на всех фронтах.

Глава Генштаба добавил, что передовые подразделения российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой народной республике.

Ранее Соловьев обозначил сроки перехода Донбасса под полный контроль России.