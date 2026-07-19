В США узнали о повреждении Ираном американских вертолетов

Иран во время ударов по американским авиабазам в Иордании повредил военные вертолеты Black Hawk. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на краткий обзор, составленный американскими официальными лицами.

Пятничная иранская атака, в результате которой пострадали американские военнослужащие, стала четвертой за пять дней атакой на силы США в Иордании, рассказали изданию несколько американских чиновников. В совокупности при этих ударах были ранены десятки солдат и повреждены несколько вертолетов, отмечается в публикации.

Первая атака на американские войска в Иордании пришлась на жилой комплекс на авиабазе имени короля Фейсала, в результате чего пострадали до пяти американских военнослужащих. Второй удар был нанесен по военной базе в восточной части страны, где базировались американские вертолеты Blackhawk — значительное их количество повреждено.

Географическое положение Иордании позволяет США проводить «более эффективные воздушные операции в Сирии, Ираке и в регионе в целом, заявил изданию отставной генерал-лейтенант ВВС, один из главных организаторов воздушной войны в Персидском заливе 1991 года Дэвид Дептула.

По его словам, атаки Ирана — не просто удары по военной базе, а «нападение на региональную коалицию США и попытка сделать политические издержки размещения американских войск выше, чем выгоды для безопасности».

Ранее сообщалось, что США отрезали ключевой иранский порт Бендер-Аббас от остальной страны.