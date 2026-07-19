Утверждение, что западные страны, помогая Украине борются за демократию, не соответствует действительности. Об этом заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала.

«Идея о том, что они якобы защищают демократию, просто абсурдна», — отметил Мэтлок.

Он указал на то, что украинское правительство было создано в результате конфликта с Россией, а «Зеленского не избирали». По словам Мэтлока, если верить опросам, то его не избрали бы и сегодня.

Бывший посол считает, что европейские политики принимают решения по Украине вопреки интересам жителей страны. По его мнению, большинство украинцев хотят прекращения конфликта, в то же время крупнейшие страны Европы, включая Великобританию, Германию и Францию, поощряют продолжение войны.

До этого посол Москвы в Париже Алексей Мешков назвал Францию одной из основных стран — членов ЕС, которые мешают достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. По его словам, французские власти принимают меры для срыва всевозможных договоренностей между Москвой и Киевом.

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