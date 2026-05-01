Посол Мешков: Франция среди стран ЕС больше всех мешает миру на Украине

Франция является одной из основных стран — членов Европейского союза (ЕС), которые мешают достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол Москвы в Париже Алексей Мешков.

По его словам, французские власти принимают меры для срыва всевозможных договоренностей между Москвой и Киевом.

«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира», — подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины в размере €90 млрд. Ожидается, что €60 млрд от этой суммы будут потрачены на закупку оружия, оставшиеся €30 млрд — на бюджетные нужды Украины.

Комментируя ситуацию, президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Европейского союза «мощным сигналом» для РФ. Как он отметил, одобрение финансовой помощи Киеву демонстрирует намерение ЕС продолжать поддержку украинского народа, а договоренности по санкциям против Москвы подтверждают жесткую позицию регионального содружества в отношении российских властей.

Ранее сообщалось о планах ЕС затянуть конфликт на Украине до конца десятилетия.