Сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) используют для дестабилизации общества в Европе, а ответственность за связанные с ними преступления возлагают на мигрантов или русских. Об этом заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски.

«Получается дестабилизация, во-первых, запугивание народа», — поделилась подробностями Райски.

По ее словам, недавно мужчина пытался наложить на себя руки в автобусе. Официальные версии не связывают этот случай с сатанизмом. Таким образом среди населения сеят страх перед «общим врагом», например русскими, отметила активистка.

«Это (делается. — Прим. Ред.) постепенно, потихоньку, просто людей нужно сначала запугать», — отметила Райски.

Она добавила, что используя этот инструмент, европейцев даже могут убедить участвовать в конфликте на Украине против России.

До этого генерал в отставке Фахри Эренель заявил, что европейские политики намеренно культивируют в обществе страх перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он обратил внимание, что лидеры этих государств еще со времен Холодной войны начали внушать гражданам соответствующий страх, используя его для укрепления собственного авторитета. Как отметил генерал, все это делается ради продолжения помощи Украине.

Ранее западный аналитик раскрыл, что задумали сделать против русских.