Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Раскрыта действующая в Европе схема по внушению страха перед русскими

Активистка Райски: сатанистов используют для дестабилизации общества в Европе
Reuters

Сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) используют для дестабилизации общества в Европе, а ответственность за связанные с ними преступления возлагают на мигрантов или русских. Об этом заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски.

«Получается дестабилизация, во-первых, запугивание народа», — поделилась подробностями Райски.

По ее словам, недавно мужчина пытался наложить на себя руки в автобусе. Официальные версии не связывают этот случай с сатанизмом. Таким образом среди населения сеят страх перед «общим врагом», например русскими, отметила активистка.

«Это (делается. — Прим. Ред.) постепенно, потихоньку, просто людей нужно сначала запугать», — отметила Райски.

Она добавила, что используя этот инструмент, европейцев даже могут убедить участвовать в конфликте на Украине против России.

До этого генерал в отставке Фахри Эренель заявил, что европейские политики намеренно культивируют в обществе страх перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он обратил внимание, что лидеры этих государств еще со времен Холодной войны начали внушать гражданам соответствующий страх, используя его для укрепления собственного авторитета. Как отметил генерал, все это делается ради продолжения помощи Украине.

Ранее западный аналитик раскрыл, что задумали сделать против русских.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!