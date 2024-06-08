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Европейских политиков обвинили в культивировании страха перед РФ

Генерал Эренель: политики в Европе используют культивируемый ими страх перед РФ

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Yves Herman/Reuters

Европейские политики намеренно культивируют в обществе страх перед РФ и эксплуатируют его в своих целях. Об этом заявил директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM) и генерал в отставке Фахри Эренель, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время жители стран Европы охвачены «очень серьезным страхом» перед российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры этих государств еще со времен Холодной войны начали внушать гражданам соответствующий страх, используя его для укрепления собственного авторитета.

«Страны Европы усиливают страх перед РФ, вводя обязательную военную службу, набирая женщин на нее, проводя обучение молодежи военным навыкам в лагерях, увеличивая производство оборонной промышленности», — пояснил эксперт.

Как сказал генерал, все это делается ради продолжения помощи Украине. При этом последнюю Эренель назвал «пешкой США».

В конце он подчеркнул, что культивирование страха в государствах Европы стоит расценивать как попытку их лидеров убедить население в необходимости продолжать боевые действия «для мира».

5 мая министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможному вооруженному конфликту против РФ. Он уточнил, что подготовка должна завершиться к 2029 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин спрогнозировал снижение мобилизационного возраста на Украине.

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