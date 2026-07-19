Значительная часть украинских и западных властей придерживается нацисткой идеологии и стремится уничтожить русский народ. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ», — указал аналитик.

По его словам, прославление нацистской символики на Украине идет вразрез с памятью о холокосте. Сама же идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».

Джонсон также напомнил о действиях США согласно этой идеологии. В частности, он обратил внимание на финансирование американцами биологических лабораторий на Украине, где разрабатывались биологические агенты, направленные против славянских народов, в том числе русских.

«Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие», — подчеркнул эксперт.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь, где нет прав и свобод, а также удобств для комфортной жизни. По его словам, мужчин используют как пушечное мясо, отобрав даже возможность принять душ и приготовить горячую еду.

Ранее Зеленский заявил, что ненависть к русским мотивирует его во время конфликта.