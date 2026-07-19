Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

«Сверхлюди и недочеловеки»: западный аналитик раскрыл, что задумали сделать против русских

Аналитик Джонсон: неонацисты на Западе и Украине стремятся уничтожить русских
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Значительная часть украинских и западных властей придерживается нацисткой идеологии и стремится уничтожить русский народ. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Мы говорим о сознательной попытке уничтожить целый народ», — указал аналитик.

По его словам, прославление нацистской символики на Украине идет вразрез с памятью о холокосте. Сама же идеология воспроизводит нацистское деление на «сверхлюдей» и «недочеловеков».

Джонсон также напомнил о действиях США согласно этой идеологии. В частности, он обратил внимание на финансирование американцами биологических лабораторий на Украине, где разрабатывались биологические агенты, направленные против славянских народов, в том числе русских.

«Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие», — подчеркнул эксперт.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь, где нет прав и свобод, а также удобств для комфортной жизни. По его словам, мужчин используют как пушечное мясо, отобрав даже возможность принять душ и приготовить горячую еду.

Ранее Зеленский заявил, что ненависть к русским мотивирует его во время конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!