Президент Украины Владимир Зеленский сменил правительство страны всего через неделю после получения от Европы средств для продолжения войны. На этот момент обратила внимание бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети Х.

«Фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства», — отметила Мендель.

Она заявила, что подобная ситуация происходит не в первый раз. По ее мнению, «удивительное терпение» Европы можно объяснить только корыстным интересом. Мендель считает, что десятки миллиардов, обозначенные как «помощь Украине», в большинстве случаев перераспределяются между европейскими странами для развития собственной военной промышленности. По сути, Европа финансирует свои собственные заводы, а затем поставляет боеприпасы и оборудование Украине, указала она.

12 июля Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. По словам украинского лидера, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию», подчеркнул он.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого.

Ранее в Кремле прокомментировали перестановки в правительстве Украины.