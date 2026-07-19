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Армия

Крупный пожар вспыхнул в Киеве после прилета 40 российских ракет

Крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» в Киеве после удара ракеты
Stringer/Reuters

Крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» на юго-западе Киева после удара российской баллистической ракеты. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен либо баллистической ракетой «Искандер-М», либо гиперзвуковой ракетой «Циркон». Точная цель и нанесенный ущерб устанавливаются.

После прилета к объекту направились сразу несколько пожарных расчетов. С территории склада были слышны взрывы, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться и гореть, отметил Лебедев.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать склады почтовых операторов для скрытого хранения и перемещения военных грузов, в том числе комплектующих для БПЛА, средств связи, аккумуляторов и прочего.

В ночь на 19 июля российские военные запустили по Киеву самое большое количество баллистических ракет за все время военного конфликта. По данным украинского Telegram-канала INSIDER UA, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М». Аналитики ресурса также сообщают об использовании российской армией гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» при атаке на город.

Ранее стало известно о планах ВС России лишить Украину выхода к морю.

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