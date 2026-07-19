NYP узнала, как Трампа решили обезопасить от нового покушения

На ужине для корреспондентов Белого дома «резко усилят» меры безопасности из-за попытки покушения на президента США Дональда Трампа на прошлом мероприятии. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

В издании уточнили, что речь идет об ужине в отеле Waldorf Astoria, который запланирован на 24 июля. Его проведут без привычных печатных пропусков и масштабных приемов с коктейлями, где «практически любой мог затеряться в толпе».

В газете отметили, что и место проведения выбрано не случайно. Бальный зал отеля рассчитан на тысячу человек, когда как прошлая локация в отеле Washington Hilton вмещала около 4 тысяч человек. Ожидается, что подобное решение облегчит работу сотрудников службы безопасности, говорится в статье.

Покушение на Трампа произошло вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Неизвестный мужчина открыл стрельбу. Американского лидера и всех представителей администрации США, находившихся в тот момент в отеле, эвакуировали, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал главу Белого дома не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возникшую в центре Вашингтона загадочную надпись сочли опасной для жизни Трампа.