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Политика

Возникшую в центре Вашингтона загадочную надпись сочли призывом к убийству Трампа

NBC: надпись «8647» на аллее в Вашингтоне посчитали тревожной для Трампа
Eric Lee/Reuters

Комбинация цифр «8647», которая появилась на территории Национальной аллеи в центре Вашингтона, вызвала опасения у сторонников президента США Дональда Трампа. Они посчитали, что это может быть призывом к убийству американского лидера, передает NBC News.

Выцветшие на газоне цифры заметили фотографы, снимавшие Вашингтон перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня. По факту случившегося было инициировано расследование, ведется поиск авторов надписи. Представитель МВД США назвал инцидент «безумным актом вандализма».

«86» на криминальном сленге может означать «убить кого-то» или «призыв избавиться от кого-то». В свою очередь «47», как обратили внимание журналисты, может указывать на Дональда Трампа, который является 47-м президентом США.

В последние годы Трамп не раз подвергался попыткам покушения на его жизнь. Одна из таких произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне 25 апреля. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Президента США и первую леди немедленно эвакуировали из зала. Трамп первоначально намеревался вернуться и продолжить ужин, однако позже покинул площадку по настоянию службы безопасности.

Ранее в конгрессе заявили о слишком частых покушениях на Трампа.

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