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Политика

В МИД РФ заявили, что Япония загоняет отношения с Россией в глубокую пропасть

Замглавы МИД РФ Руденко: Япония все глубже втягивается в конфликт на Украине
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Япония все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИД Андрей Руденко.

По словам дипломата, РФ не раз доводила до властей страны, что такой подход еще больше загоняет отношения с Россией в глубокую пропасть.

«Представляющие угрозу нашей стране вооружения, равно как и любые создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул представитель МИД.

В мае депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью, что Токио не поставляет Киеву военную продукцию и эта ситуация не изменится в будущем. Тогда же он обсуждал конфликт на Украине с замглавой МИД России Михаилом Галузиным. На встрече дипломат РФ выразил обеспокоенность из-за «вырисовывающейся линии» Токио на военно-техническое содействие Киеву.

Ранее в Японии признали ущерб от антироссийских санкций.

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