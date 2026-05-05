Стало известно, что заместитель Лаврова и японский депутат Судзуки обсуждали на встрече

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в ходе встречи обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Парламентарию были изложены подходы РФ к актуальным вопросам международной повестки дня, включая положение дел вокруг Украины», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Галузин рассказал Судзуки об обеспокоенности Москвы из-за «вырисовывающейся линии» Токио на военно-техническое содействие Киеву. Российский дипломат обратил внимание на контрпродуктивность такой политики в рамках налаживания отношений между РФ и Японией.

Мунэо Судзуки посетил Москву в период с 3 по 5 мая. Перед поездкой депутат сообщил, что планирует встретиться с заместителями министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Также законодатель собирался передать представителям российских властей устное послание от председателя правительства Японии Санаэ Такаити.

Во время визита парламентарий признал, что антироссийские санкции нанесли ущерб национальным интересам Токио. Также он рассказал, что приехал в РФ, чтобы найти прорыв из сложных отношений двух стран.

Ранее в МИД Японии поделились планами на отношения с РФ.

 
