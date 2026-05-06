В Японии заявили, что Токио не будет поставлять Киеву военную продукцию

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, что Токио не будет поставлять Киеву военную продукцию.

«Япония — единственная страна «большой семерки», которая не поставляет военную продукцию на Украину», — отметил Судзуки.

Он уточнил, что ситуация с поставками Украине не изменится в будущем.

24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что японское правительство по дипломатическим каналам заверило Москву в невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на территорию Украины.

23 апреля японское посольство в Москве сообщило, что Токио не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия.

21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Телеканал CNBC связал это решение со стремлением поддержать страны Запада в конфликте на Украине.

Ранее в МИД заявили о недружественной сущности политики Японии в отношении РФ.

 
