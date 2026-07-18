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Политика

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВСУ на фоне массовых протестов

Зеленский анонсировал кадровые перестановки после общения с Федоровым и Сырским
Emrah Gurel/AP

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне массовых протестов, которые прокатились по Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Сегодня я также говорил с Александром Сырским. Решения по армии будут выработаны», — написал он.

В Киеве третий день подряд проходят акции в поддержку Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Сырского. Украинские СМИ пишут, что митинги также проходят в Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. Участники демонстраций выступают против увольнения Федорова и требуют смены военного руководства.

До этого немецкое издание Die Zeit писало, что кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные Зеленским, создали для него «нерешаемую проблему». По словам авторов статьи, украинский лидер подставил себя под удар, решив отправить в отставку Федорова, поскольку спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

Зеленский окажется в проигрыше, даже если выполнит требование граждан о восстановлении Федорова в должности, считают журналисты. В таком случае он покажет себя человеком, который позволяет другим манипулировать собой, объяснили они.

Ранее у Федорова в контактах нашли абонента из России и «Румынского кота».

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