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Политика

Министр обороны Германии косвенно упрекнул Зеленского за отставку Федорова

RND: Писториус косвенно раскритиковал Зеленского за отставку Федорова
Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус написал личное письмо бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, в котором поблагодарил его за сотрудничество и выразил сожаление в связи с его отставкой. Об этом сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), в распоряжении которой оказалось письмо.

«Спасибо, дорогой Михаил, за отличное и основанное на доверии сотрудничество в последние месяцы!.. Я очень сожалею, что ты не продолжишь свою работу, и надеюсь, что ты останешься активным в политике», — пишет Писториус.

По оценке журналистов, откровенность со стороны главы Минобороны Германии выглядит необычной и может быть воспринята как косвенная критика решения президента Украины Владимира Зеленского, который ранее отправил в отставку Федорова.

До этого немецкое издание Die Zeit писало, что кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные Зеленским, создали для него «нерешаемую проблему». По словам авторов статьи, украинский лидер подставил себя под удар, решив отправить в отставку Федорова, поскольку спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

Зеленский окажется в проигрыше, даже если выполнит требование граждан о восстановлении Федорова в должности, считают журналисты. В таком случае он покажет себя человеком, который позволяет другим манипулировать собой, объяснили они.

Ранее в Европе встревожились из-за отставки Федорова.

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