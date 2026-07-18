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Политика

Лавров и глава МИД ОАЭ «сверили часы» на фоне обострения на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД ОАЭ призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Stringer/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Абдалла Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Персидском заливе и возобновить переговоры. Пресс-релиз опубликован на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД рассказали,что дипломаты «сверили часы» по ситуации на Ближнем Востоке на фоне ударов между США и Ираном.

«Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», — говорится в заявлении.

Согласно пресс-релизу, министры также обсуждали двустороннее партнерство в торгово-экономической сфере, образовании и спорте. Москва и Абу-Даби заинтересованы продолжать сотрудничество в двустороннем формате и на международных площадках.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Соединенные Штаты уже седьмую ночь подряд наносили удары по целям в Исламской Республике — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США.

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