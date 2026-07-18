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Политика

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили судоходство в Ормузском проливе

МИД: Россия и ОАЭ указали на необходимость безопасности судоходства в Ормузе
Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора отметили важность обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщается в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства.

«Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», — говорится в сообщении.

Накануне Лавров обратился к сторонам, вовлеченным в конфликт в Персидском заливе, и призвал к немедленному прекращению огня. Он также отметил важность нахождения компромиссного решения, которое учитывало бы интересы всех участников.

17 июня между США и Ираном был подписан временный меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий и начало нового этапа переговоров. Однако 8 июля, после возобновления атак, президент США заявил, что перемирие больше не действует и он не намерен вести переговоры с Ираном.

Ранее два нефтяных танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива.

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