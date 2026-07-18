В Иране анонсировали возможную встречу нового лидера страны с Путиным

Первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

Собеседник агентства отметил, что Россия — «близкая» Ирану страна.

«Его превосходительство [Владимир] Путин - близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — сказал он, подчеркнув при этом, что из-за сложной военной ситуации и соображений безопасности Хаменеи в настоящее время не появляется на публике.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным издания, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме. Однако, по словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, аятолла жив и здоров.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, В марте Ассамблея экспертов единогласно выбрал его новым верховным лидером Ирана на пожизненный срок.

Ранее президент Ирана рассказал о позиции Хаменеи по России.