Президент Ирана рассказал о позиции нового верховного лидера Исламской Республики по России

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступает за укрепление связей с Россией, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в рамках встречи с руководителем министерства энергетики РФ Сергеем Цивлевым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

По словам Пезешкиана, вопросом об укреплении связей Ирана с Россией всегда отмечался как бывший верховный лидер Али Хаменеи, так и нынешний.

»Тегеран будет со всей серьезностью следовать этому подходу», – добавил президент республики.

5 июля командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Хосейн Маруфи заявил, что Россия и Иран были и навсегда останутся партнерами и союзниками, в этом нет ни капли сомнения.

До этого в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва рассчитывает на добросовестное выполнение Вашингтоном и Тегераном достигнутых между ними двусторонних договоренностей о процессе урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.