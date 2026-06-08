Посол Ирана рассказал о состоянии здоровья Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. <...> Его здоровье и его безопасность — это главный вопрос для всех нас», — сказал дипломат.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным издания, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол опроверг данные о пребывании лидера Ирана на лечении в России.