Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала ВСУ за «трагический инцидент» в Вишневом

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала армию страны за хранение больших объемов боеприпасов на гражданском объекте в Киевской области. Она прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Экс-госслужащая назвала «трагическим инцидентом» события в городе Вишневое, где в результате удара Вооруженных сил РФ по складам с боеприпасами были разрушены пять улиц.

«Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне — последние партии прибыли всего две недели назад», — отметила Мендель.

По ее словам, подобные ситуации свидетельствуют об опасности хаотичного управления в условиях боевых действий. На этом фоне бывший пресс-секретарь призвала как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

ВС РФ ударили по складу в Вишневом в ночь на 6 июля. Как рассказали в Генеральной прокуратуре Украины, строение принадлежало «Укроборонпрому» и располагалось на расстоянии менее 20 метров от жилых домов. Выяснилось, что на складе хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот факт, в том числе, признал глава государства Владимир Зеленский. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки запрету, хранили боеприпасы рядом с жилой зоной.

Ранее появилось видео «огненного дождя» после атаки ВС РФ на склад с боеприпасами ВСУ в Вишневом.