«Открыть огонь, и делов-то!»: Кадыров выступил за удары по странам-помощникам Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «открыть огонь» по странам, которые оказывают помощь Украине, поставляя оружие и предоставляя разведданные.Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. <...> Пора открыть огонь, и делов-то!» — заявил Кадыров.

По его словам, натовские помощники Украины понимают только язык силы. Как только они «почувствуют запах тротила, услышат рокот калашникова и лязг Т-90», тогда «все поймут и придут к истине».

До этого Кадыров выступил против переговоров на Украине. Он призывал не расслабляться и ждать, пока идут переговоры, а также заявил, что Украина как государство не сохранится в нынешнем виде.

Ранее Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно организовать его похищение.