У нового премьер-министра Украины нашли землю под Константиновкой

Новый премьер Украины Корецкий задекларировал три участка под Константиновкой

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с декларацией украинского политика.

Всего в собственности семьи Корецкого числится 21 объект недвижимости, в том числе 17 земельных участков: три — в окрестностях Константиновки, Еще 12 участков находятся в подконтрольной ВСУ «Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации», уточняет агентство.

Общая площадь перечисленных участков достигает примерно 261,5 тыс. кв. метров. Кроме того, в документ внесены два земельных участка в Волынской области, оформленные на супругу Корецкого. Площадь одного из них составляет 1,7 тыс. кв. метров, другого — 1,9 тыс. кв. метров.

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» написала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Ранее ВС России заняли Константиновку в ДНР.