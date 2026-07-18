Эксперт объяснил, зачем Зеленский спрятался за бронестеклом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая перед публикой в Киеве, впервые укрылся за пуленепробиваемым экраном. На это обратило внимание издание mk.ru.

По словам политолога, профессора кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марата Баширова, появление бронестекла на мероприятиях с участием президента Украины является «спектаклем», так как никакой угрозы для Зеленского в Киеве нет.

»...пуля снайпера ему не грозит. Это все для внешнего драматического эффекта, создания некой напряженной атмосферы», — отметил он.

Эксперт предположил, что этот «спектакль» разыгрывался для партнеров Украины по НАТО, чтобы вызвать у Запада чувство вины за отказ выделить Киеву дополнительное финансирование.

Накануне РИА Новости сообщили, что украинские спецслужбы рекомендовали Зеленскому минимизировать публичные выступления на фоне повышенных рисков покушения. Отмечается, что такие меры связаны с акциями протеста на Украине, а также с целым рядом покушений, совершенных Главным управлением разведки (ГУР) минобороны и Службой безопасности страны (СБУ) в отношении политических оппонентов украинского лидера.

Ранее сообщалось, что исполнительницу теракта в Монако ликвидировали его организаторы.