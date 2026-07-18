Оборона Украины может скоро оказаться неспособной сдерживать натиск Вооруженных сил России. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.

Российские войска усилили свои боевые действия, одновременно они работают на шести направлениях. Крупные военные операции ВС РФ мешают возможностям Украины, в какой-то момент жители страны просто не выдержат, отметил эксперт.

Джонсон добавил, что экономика и граждане Украины столкнулись с катастрофической ситуацией. Киев не может собрать достаточное количество солдат для замены павших, заводы в плохом состоянии — они уничтожаются каждую ночь.

Ничто не указывает ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения, что Украина на пути к успеху, пояснил аналитик.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносят удары по целям в Киеве и Одессе. Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что были нанесены удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», которые были предназначены для нужд Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, за неделю российские войска нанесли удары по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что Украина испытывает трудности с поставками зерна после ударов ВС РФ.