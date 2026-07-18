Ирак и Сири восстановят нефтепровод на побережье Средиземного моря

INA: Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод до Средиземного моря

Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий модернизацию и возобновление работы нефтепровода между иракским городом Хадис и сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство INA.

Согласно договоренностям, проект восстановления нефтепровода будет курировать американская компания Chevron.

Как ранее сообщал портал Al-Monitor, техническим и технико-экономическим обоснованием проекта займется консорциум, в который войдут Chevron, Capital TI и катарская компания UCC.

Власти Ирака рассчитывают, что восстановление трубопровода позволит значительно увеличить поставки нефти, добываемой в провинции Киркук, на сирийское побережье Средиземного моря для последующего экспорта сырья в Европу.

До этого Ирак пригрозил выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), если его квота на добычу нефти не будет значительно повышена.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ОАЭ отказаться от членства в ОПЕК.