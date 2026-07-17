Захарова отказалась пожимать руку послу Германии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призналась, что она сознательно не стала подавать руки послу Германии Александру Ламбсдорфу. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Да, это так», — лаконично ответила дипломат на соответствующий запрос журналистов, добавив, что этот жест стал демонстрацией её отношения к антироссийским настроениям, которых придерживается немецкий посол.

До этого сам Ламбсдорф сообщил, что Захарова проигнорировала рукопожатие в начале их беседы, на которую он был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

Выдвигалась версия, что поводом для вызова посла стали подозрения Москвы в том, что отдельные представители политических кругов Германии могут поддерживать контакты с террористическими структурами.

Ламбсдорф возглавляет дипломатическую миссию ФРГ в России с августа 2023 года.

В феврале текущего года сообщалось, что МИД Германии готовит плановую ротацию ряда послов. В соответствии с ней Ламбсдорф станет послом в Израиле. Его место займет Клеменс фон Гётце, который в настоящее время представляет ФРГ в Мексике.

Ранее стало известно, зачем посла РФ вызвали в МИД Германии.