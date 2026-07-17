Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Захарова отказалась пожимать руку послу Германии

Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ Ламбсдорфу
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призналась, что она сознательно не стала подавать руки послу Германии Александру Ламбсдорфу. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Да, это так», — лаконично ответила дипломат на соответствующий запрос журналистов, добавив, что этот жест стал демонстрацией её отношения к антироссийским настроениям, которых придерживается немецкий посол.

До этого сам Ламбсдорф сообщил, что Захарова проигнорировала рукопожатие в начале их беседы, на которую он был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

Выдвигалась версия, что поводом для вызова посла стали подозрения Москвы в том, что отдельные представители политических кругов Германии могут поддерживать контакты с террористическими структурами.

Ламбсдорф возглавляет дипломатическую миссию ФРГ в России с августа 2023 года.

В феврале текущего года сообщалось, что МИД Германии готовит плановую ротацию ряда послов. В соответствии с ней Ламбсдорф станет послом в Израиле. Его место займет Клеменс фон Гётце, который в настоящее время представляет ФРГ в Мексике.

Ранее стало известно, зачем посла РФ вызвали в МИД Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!