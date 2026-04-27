Посла Германии в РФ вызвали в МИД

Посла Германии в РФ Александра Ламбсдорфа вызвали в МИД. Информацию подтвердила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат дала утвердительный ответ на соответствующий вопрос журналиста, не уточнив подробности.

До этого немецкие СМИ писали, что Ламбсдорфа вызвали в МИД РФ и что причиной вызова стало предположение о взаимодействии представителей немецкой политики с террористическими организациями.

Граф Ламбсдорф занимает должность посла ФРГ в России с августа 2023 года.

В феврале этого года Spiegel со ссылкой на источник в правительственных кругах писал, что Германия решила провести ротацию дипломатов, в результате которой Ламбсдорфа назначат главой дипмиссии в Израиле. Его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце, сообщало издание.

Ранее Ламбсдорфу пришлось спешно искать переводчика, когда его вызвали в МИД.