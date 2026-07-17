Зеленский пообещал Польше открыть архивы о Волынской резне

Зеленский: Украина откроет для Польши архивы СБУ и СВР по Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откроет архивы Службы безопасности Украины (СБУ) и Службы внешней разведки (СВРУ) с материалами о событиях Волынской резни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ о трагических событиях ХХ века на Волыни», — написал он.

По словам Зеленского, украинские власти предоставят дополнительные разрешения на проведение совместных с польской стороной поисковых эксгумационных работ.

Он добавил, что Украина заинтересована в сохранении добрососедских и взаимовыгодных отношений с Польшей, которая поддержала страну после начала конфликта с Россией, за что Киев благодарен Варшаве.

17 июля польский сейм принял резолюцию о памяти жертв Волынской резни. Депутат Тадеуш Самборский, представляя ее текст, отметил, что документ «отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея». При этом сейм отклонил предложения депутатов о включении в резолюцию слов об осуждении действий властей Украины, направленных на «воспрепятствование эксгумаций жертв Волынской резни, фальсификацию исторической правды и прославление лиц, совершивших геноцид в отношении поляков».

15 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по Волынской резне, среди которых признание правды о случившемся, сохранение памяти о преступлениях украинских националистов и извинения со стороны Киева.

Ранее экс-президент Польши сказал, что Зеленский не знал о Волынской резне, поскольку его не учили этой теме в школе.