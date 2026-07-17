Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

МИД Франции обвинил Россию в кибератаках

МИД Франции представил поверенному в делах РФ обвинение России в кибератаках
Wikimedia Commons

Французские власти представили временному поверенному в делах РФ во Франции Александру Зезюлину необоснованные обвинения в адрес России, касающиеся якобы кибератак на Францию. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

«Временный поверенный в делах России во Франции А.Н. Зезюлин был приглашен во французский МИД, где ему были представлены надуманные обвинения в адрес российской стороны в кибератаках против Франции», — отметили в диппредставительстве.

13 июля министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла для обсуждения кибератак, которые приписываются хакерам, действующим в интересах России. Нидерландская сторона утверждала, что европейские спецслужбы, включая их собственные, якобы установили причастность ФСБ к этим действиям.

В тот же день Совет Европейского Союза выпустил с заявлением, в котором Россия была обвинена в «вредоносной кибердеятельности» против десяти европейских стран, включая Украину.

Ранее МИД Финляндии вызвал посла РФ на фоне введения пакета киберсанкций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!