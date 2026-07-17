Французские власти представили временному поверенному в делах РФ во Франции Александру Зезюлину необоснованные обвинения в адрес России, касающиеся якобы кибератак на Францию. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

«Временный поверенный в делах России во Франции А.Н. Зезюлин был приглашен во французский МИД, где ему были представлены надуманные обвинения в адрес российской стороны в кибератаках против Франции», — отметили в диппредставительстве.

13 июля министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла для обсуждения кибератак, которые приписываются хакерам, действующим в интересах России. Нидерландская сторона утверждала, что европейские спецслужбы, включая их собственные, якобы установили причастность ФСБ к этим действиям.

В тот же день Совет Европейского Союза выпустил с заявлением, в котором Россия была обвинена в «вредоносной кибердеятельности» против десяти европейских стран, включая Украину.

Ранее МИД Финляндии вызвал посла РФ на фоне введения пакета киберсанкций.