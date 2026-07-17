В России предположили наличие «западного следа» в протестах в поддержку Федорова

Протестные акции, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны, которые прошли в ряде украинских городов, не являются спонтанным выражением народной поддержки, а были организованы искусственно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Мне кажется, что эти акции протеста были инициированы западными силами. Согласитесь, что Федоров как политическая фигура национального масштаба никому не известен. Он никогда не заявлял о своих политических амбициях во всеуслышание, не вступал в партии и не говорил о намерении их создавать. Кроме того, он не профессиональный военный, у него нет никакого армейского опыта и все об этом знают. Поэтому все выступления в его поддержку выглядят достаточно искусственными», — заявил Брутер.

Политолог предположил, что часть молодежи могла видеть в Федорове «своего» человека из-за его связи с IT-сферой, но это не могло перерасти в политическую активность. При этом организаторы выступлений в поддержку Федорова точно располагают ресурсами и возможностями.

«Те структуры, с которыми работал Федоров, располагают достаточно большими возможностями. Они вывели на улицу какое-то количество людей. Но, судя по тому, что происходило вчера, совершенно очевидно: власть это не особо напугало», — заключил Брутер.

В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.

Осуществленные перестановки вызвали недовольство среди западных экспертов, многие иностранные СМИ написали об ошибочности подобных действий. В частности, французская газета Le Monde пишет, что «учиненная Зеленским смена украинского кабмина привела к политическому кризису».

Ранее «Газета.Ru»писала, как смена правительства Украины привела к протестам.