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Политика

Политолог порассуждал о том, чего ждать от нового кабмина Украины

Политолог Павлив: смена правительства Украины указывает на продолжение конфликта
Стрингер/РИА Новости

Перестановки в правительстве Украины свидетельствуют, в том числе, о том, что руководство страны рассчитывает на продолжение военного конфликта. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Михаил Павлив.

«О мирных соглашениях речи быть не может, и [украинский лидер Владимир] Зеленский выстраивает кабинет министров именно под эти задачи. И стоящие за ним глобалисты», — сказал эксперт.

В эту парадигму вписывается и отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, который невыгоден Зеленскому и его окружению, добавил он.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабмин. Особое недовольство вызвала отставка Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка министра обороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал условие для урегулирования конфликта на Украине.

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