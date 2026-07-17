Захарова рассказала об отказе пожать руку послу Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила Lenta.ru., что не стала жать руку послу Германии Александру Ламбсдорффу в ходе встречи в МИД 13 июля.

«Да, это так», —отметила дипломат, комментируя утверждение немецкого посла.

Накануне Ламбсдорфф заявил в интервью Der Spiegel, что перед уходом с должности Захарова в ходе вызова дипломата в МИД России отказалась пожать ему руку в начале встречи. Немецкий дипломат также охарактеризовал атмосферу мероприятия как «довольно холодную».

Комментируя итоги работы бывшего посла Ламбсдорффа, Захарова заявила, что немецкий дипломат бездарно провел время на своем посту. Захарова добавила, что Россия за время работы Ламбсдорффа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

Ламбсдорфф занял пост посла Германии в России в августе 2023 года.

Ранее в МИД РФ поиронизировали над возвращением посла ФРГ на машине с бензиновым двигателем.