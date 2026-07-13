В МИД РФ поиронизировали над возвращением посла ФРГ на машине с бензиновым двигателем

Посол ФРГ Александр Ламбсдорф вернется на родину по окончании командировки на автомобиле с бензиновым двигателем, что дезавуирует заявления посольства Германии о проблемах с топливом в России. Такое заявление сделали в российском МИДе.

«Не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину на автомобиле с бензиновым двигателем в связи с завершением служебной командировки», — заявили в министерстве.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство ФРГ сообщило в МИД о проблемах с бензином и призвало «прекращать, как они выразились, «агрессивную войну». Захарова в ответ порекомендовала немецким дипломатам на фоне их заявлений пользоваться общественным транспортом, где им расскажут, как закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы.

13 июля Ламбсдорф был вызван в МИД России. Послу было указано на недопустимость поддержки Киева со стороны Германии, включая соглашения военного и военно-технического характера, поставки оружия и организацию работы совместных предприятий по созданию средств нападения на мирные российские объекты.

До этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева, где ему предъявили, что Германия подверглась кибератакам со стороны якобы пророссийских хакеров.

Ранее стало известно, что Германия оплатит одну из крупнейших закупок дронов для Украины.