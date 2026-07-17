Лавров сообщил об урегулировании всех вопросов по теме сбитого азербайджанского лайнера

Лавров: РФ и Азербайджан урегулировали все вопросы по теме сбитого самолета AZAL

Россия и Азербайджан полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями сбития пассажирского лайнера Embraer 190 под Актау авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы...», — сказал Лавров.

Пассажирский самолет азербайджанской компании, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года.

В апреле МИД двух стран в совместном заявлении сообщили, что стороны пришли к урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций. В документе говорилось, что катастрофа произошла в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

Ранее Алиев заявил о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном.