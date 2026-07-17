Собянин заявил, что Москва является ядром креативной экономики России

Москва стала ядром креативной экономики России. На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась — с 5,7% до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», — написал градоначальник.

Как отмечается, по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте российская столица уже обгоняет Шэньчжэнь и почти достигла уровня Пекина, Лондона и Токио.

В мае градоначальник рассказал, что Москва стала центром высокотехнологичной промышленности России. Тогда Собянин отметил, что Москва остается локомотивом экономики страны.

По его словам, ранее город развивал экономику услуг. Он напомнил, что на предвыборном съезде партии было принято решение сделать Москву локомотивом развития высокотехнологичной промышленности России, и за пять лет этой цели удалось достичь. Мэр города также приводил данные по росту производства обрабатывающих отраслей. Его темпы увеличились в 3,4 раза за эти годы.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.