Собянин назвал Москву центром высокотехнологичной промышленности России

Рост производства обрабатывающих отраслей в Москве за пять лет увеличился в 3,4 раза
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сейчас Москва стала центром высокотехнологичной промышленности России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что он как член бюро высшего совета партии «Единая Россия» выступил на пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума партии «Есть результат!».

Собянин подчеркнул, что Москва остается локомотивом экономики России. По его словам, ранее город развивал экономику услуг.

Он напомнил, что на предвыборном съезде партии было принято решение сделать Москву локомотивом развития высокотехнологичной промышленности России.

«И мы за пять лет реализовали эту программу», – сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что рост производства обрабатывающих отраслей увеличился в 3,4 раза за эти годы.

«У нас сегодня около 800 тыс. людей заняты в высокотехнологичной промышленности города Москвы», — сказал Собянин.

 
