В России оценили вероятность прихода «сговорчивого» президента Украины

Россия может посодействовать приходу к власти на Украине «более сговорчивого» президента, однако для этого должны сложиться соответствующие условия внутри самой страны, когда в политику будут «пропускать» более рациональных людей. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог, член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Может, но только тогда, когда изменятся условия, когда у такого человека появятся реальные возможности в политике внутри Украины. Сейчас их нет. Москва может демонстративно поддержать такого человека. Она может сказать: смотрите, он же не выступает с тем, чтобы бегать с двуглавым орлом, он просто мыслит рационально, он хочет спасти то, что осталось. Он хочет, чтобы война прекратилась, чтобы перестали гибнуть люди», — сказал аналитик.

Как подчеркнул Безпалько, пока никаких предпосылок к тому, чтобы Зеленский «прямо сейчас» был смещен с должности президента Украины, поскольку он на данный момент устраивает и американцев, и британцев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине должен быть человек, который примет решение для выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля.

Ранее Фон дер Ляйен отреагировала на назначение нового премьера Украины.

