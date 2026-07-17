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Политика

В Молдавии раскрыли причину присоединения к санкциям против России

Гросу назвал антироссийские санкции условием вступления Молдавии в Евросоюз
Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавия для вступления в Европейский союз должна присоединиться к санкциям против России. Об этом в эфире телеканала Moldova 1 заявил спикер парламента страны и лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.

«Одним из наших обязательств на пути европейской интеграции является присоединение к санкциям», — сказал политик.

В июне президент Молдавии Майя Санду заявила, что международному сообществу нужно «усилить экономическое давление на Россию» и ввести санкции против нее. По ее словам, это якобы «поможет подтолкнуть» Москву к мирным переговорам. Политик добавила, что сейчас Россия якобы не заинтересована в диалоге, а давление в сочетании с санкциями и «необходимой поддержкой» Украины даст шанс на то, что «Россия начнет серьезно относиться к мирным переговорам».

В сентябре прошлого года Молдавия присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

Ранее сообщалось, что в Молдавии хотят ввести уголовную ответственность за оправдание сталинских репрессий.

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