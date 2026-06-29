В Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за публичное отрицание сталинских репрессий против жителей республики. Соответствующий законопроект внесен в парламент, сообщает ТАСС

Документ, зарегистрированный депутатами правящей Партии действия и солидарности (ПДС) во главе со спикером Игорем Гросу, предлагает признать голод 1946-1947 годов преступлением против человечности, совершенным сталинским режимом. За публичное отрицание, оправдание или умаление масштаба репрессий нарушителям может грозить лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. Авторы законопроекта также обязывают правительство и местные власти разработать программы памяти в образовании и развивать мемориальную инфраструктуру.

До этого Гросу заявлял, что законы необходимо дополнить соответствующими нормами, чтобы воспитать тех, кто публично предает коллективную память. Предложение прозвучало после того, как оппозиционная Партия коммунистов отказалась присоединиться к минуте молчания в память о жертвах сталинских репрессий.

В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия находилась под управлением союзника Гитлера — румынского диктатора Иона Антонеску, при котором, по данным историкам, были лишены жизни и депортированы около 300 тысяч евреев, сторонников советской власти и военнопленных. Оппозиция обвиняет президента Молдавии Майю Санду и ее партию в том, что, охотно осуждая сталинские репрессии, они пытаются оправдать преступления румынского диктатора Иона Антонеску.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.