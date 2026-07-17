Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Журналист Карлсон рассказал, что могло бы предотвратить конфликт Ирана и США

Карлсон: войны США против Ирана не случилось бы, если бы Вэнс был президентом
Alex Brandon/AP

США не начали бы военную кампанию против Ирана, если бы американским президентом был вице-президент Джей Ди Вэнс. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью агентству Bloomberg.

По словам Карлсона, он не может представить себе, чтобы Вэнс взял и сказал: «мы должны начать две войны, чтобы нанести поражение фантомной ядерной программе». Журналист отметил, что вице-премьер слишком уважает себя, чтобы говорить так или верить во что-то подобное.

Карлсон добавил, что при Вэнсе Республиканская партия стала бы ближе к своим избирателям несмотря на то, что тот даже не является президентом США.

Вэнс наряду с госсекретарем Марко Рубио называется одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2028 году.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который закреплял прекращение боевых действий и должен был запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о готовности Рубио уступить Вэнсу на выборах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!