Журналист Карлсон рассказал, что могло бы предотвратить конфликт Ирана и США

Карлсон: войны США против Ирана не случилось бы, если бы Вэнс был президентом

США не начали бы военную кампанию против Ирана, если бы американским президентом был вице-президент Джей Ди Вэнс. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью агентству Bloomberg.

По словам Карлсона, он не может представить себе, чтобы Вэнс взял и сказал: «мы должны начать две войны, чтобы нанести поражение фантомной ядерной программе». Журналист отметил, что вице-премьер слишком уважает себя, чтобы говорить так или верить во что-то подобное.

Карлсон добавил, что при Вэнсе Республиканская партия стала бы ближе к своим избирателям несмотря на то, что тот даже не является президентом США.

Вэнс наряду с госсекретарем Марко Рубио называется одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2028 году.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который закреплял прекращение боевых действий и должен был запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о готовности Рубио уступить Вэнсу на выборах.