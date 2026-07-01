Стало известно о готовности Рубио уступить Вэнсу на выборах

Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, если последний будет баллотироваться на выборах президента в 2028 году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на помощников главы Госдепа.

«Помощники Рубио отмечают, что он неоднократно заявлял о готовности уступить вице-президенту, если Вэнс решит баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2028 году», — пишет СМИ.

Также AP отмечает, что президент США Дональд Трамп «разжигает пламя» потенциального соперничества между Вэнсом и Рубио, периодически спрашивая у своих сторонников, кого бы они хотели видеть кандидатом на выборах от Республиканской партии.

В феврале портал Axios со ссылкой на источники писал, что потенциальными преемниками Трампа могут стать Вэнс и Рубио. В марте неформальный опрос участников мероприятия Conservative Political Action Conference продемонстрировал, что Джей Ди Вэнс стал самым популярным кандидатом на выборах 2028 года среди американских консерваторов.

В апреле газета Politico писала, что некоторые ближайшие соратники президента США Дональда Трампа все чаще видят Рубио кандидатом в президенты в 2028 году. При этом издание отмечало, что Рубио не планирует оспаривать выдвижение Вэнса.

В мае Рубио не ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2028 году.

Ранее политолог оценил главных преемников Трампа на выборах в 2028 году.